Koulibaly sogno proibito di Mou: sul piatto un’offerta monstre dallo United

Napoli: il Manchester United di José Mourinho sulle tracce di Koulibaly. Secondo i gossip, per il difensore senegalese sarebbe pronta un’offerta faraonica da circa 90 milioni di euro

Torna nel mirino delle big europee, o forse non è mai andato via, Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, nello specifico, sarebbe adesso obiettivo concreto di mercato del Manchester United, squadra come noto alla ricerca di un difensore (nel mirino anche Medhi Benatia della Juventus, tra gli altri): i Red Devils sarebbero disposti a fare follie per il giocatore senegalese, cresciuto esponenzialmente nelle ultime tre stagioni in azzurro, tanto da poter arrivare ad una super offerta da almeno 90 milioni di euro. Una cifra del resto non troppo distante da quella che lo stesso Napoli aveva stabilito qualche mese fa per lui: circa 100 milioni di euro.

Koulibaly, lo ricordiamo, ha firmato appena pochi mesi fa il rinnovo di contratto con gli azzurri fino al 2023 e nel suo nuovo accordo sarebbe presente una clausola rescissoria da oltre 100 milioni (secondo qualche gossip di mercato addirittura da 200 milioni). José Mourinho, innamorato del giocatore, spingerebbe però, stando alle notizie provenienti da oltremanica (e riprese pure da alcuni giornali italiani) sulla società per il suo acquisto nelle prossime sessioni di mercato: se pare improbabile una trattativa a gennaio, sicuramente potrebbe esserci qualche margine in più in vista della prossima estate. Sul senegalese, oltre allo United, sarebbe pressante l’interesse di Bayern Monaco e Barcellona. Chi vivrà vedrà.