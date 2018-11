Kalidou Koulibaly sempre nel mirino del Barcellona: un retroscena di mercato racconta il rifiuto del Napoli a un’offerta da 70 milioni del Barcellona

Il Barcellona non molla per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, che due emsi fa ha rinnovato il proprio contratto col Napoli fino al 2023, resta nel mirino del club blaugrana; sulla trattativa, ecco un retroscena di mercato risalente allo scorso maggio. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Barça già a maggio scorso aveva presentato un’offerta di 70 milioni di euro al Napoli, prontamente respinta al mittente dal presidente De Laurentiis. Il club azzurro potrebbe cedere alle lusinghe catalane solo per una cifra non inferiore ai 100 milioni, pur considerando la volontà del calciatore, dettosi più volte contento dell’ambiente napoletano.