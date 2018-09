La Roma segue con grande interesse Frenkie de Jong, centrocampista classe ’97 dell’Ajax. Le ultimissime notizie

La Roma torna sul mercato? I giallorossi hanno ceduto Kevin Strootman a mercato chiuso e non hanno potuto rimpiazzare il centrocampista olandese. I dirigenti giallorossi però continuano a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo potenziale affare. Secondo il Mundo Deportivo, la Roma è sulle tracce di Frenkie de Jong. Il centrocampista classe ’97 dell’Ajax è considerato uno dei migliori elementi del settore giovanile degli olandesi e presto potrebbe spiccare il volo.

Manchester City, Barcellona, Borussia Dortmund, Tottenham e PSG sono sulle tracce del ragazzo e sono pronte a contenderlo alla Roma ma Monchi, che ha ingaggiato Justin Kluivert dai Lancieri, potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il club di Amsterdam per battere la concorrenza. Il direttore sportivo romanista, finito sotto accusa dopo i recenti risultati della Roma, dovrà darsi da fare perché al momento il Barcellona sarebbe in netto vantaggio sulla concorrenza. l costo del cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro, con l’Ajax intenzionata a non fare sconti a nessuno: Monchi, la Roma e le altre rivali sono avvisate. Chi vuole strappare Frenkie de Jong all’Ajax dovrà staccare un assegno pesante.