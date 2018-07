Il vero o falso di De Laurentiis: «Balotelli no, Arias forse e Sabaly non viene»

De Laurentiis fa il punto sul mercato del Napoli tra cessioni e nuovi arrivi in programma

Appuntamento fisso ormai quello di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il presidente del Napoli tramite il giochino del vero o falso ha dato importanti notizie in chiave calciomercato. Si parte dalla notizia di questa mattina, ovvero che il terzino senegalese Sabaly non sarà acquistato dal Napoli: «E’ vero che Sabaly verrà a Napoli? Falso.Arias? Dobbiamo sempre mettere in conto la regola degli extra comunitari. E siccome siamo alla ricerca di un portiere devo stare attento. Io poi punto molto su Meret, non voglio metterlo nella condizione di non essere tranquillo».

Poi sul portiere Bardi e il centrocampista Grassi: «Bardi? Nè vero nè falso.Grassi resta in Italia? Falso, abbiamo un’offerta molto interessante in Spagna. Conosce bene il campionato italiano e quindi per crescere deve andare secondo me in un altro campionato e poi le società italiane non vogliono pagare i 18 milioni del suo cartellino. Ho provato a prendere Balotelli? No, assolutamente falso. E’ anni che dico di no ad un suo trasferimento al Napoli».