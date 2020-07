De Leo: «Occasione sciupata. Mihajlovic? Sarà arrabbiatissimo…» – VIDEO

Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza il pareggio in extremis subito in casa del Parma

«Mihajlovic? Non l’ho visto ma lo immagino arrabbiatissimo. I ragazzi sanno di aver sciupato un’occasione che avremmo meritato in maniera diversa per sforzo e qualità di gioco che eravamo riusciti a produrre, disinnescando le migliori cose del Parma»