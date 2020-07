De Ligt, un intervento chirurgico per risolvere problema alla spalla

De Ligt si farà operare alla spalla per risolvere il problema che gli sta causando tanti problemi, così come alla Juve intenta a risolvere

COMUNQUE IN CAMPO- Come riporta Tuttosport, l’olandese, esattamente come accaduto a Reggio Emilia, dovrebbe riuscire comunque a giocare le ultime partite della stagione tra campionato e Champions. A stagione conclusa l’operazione per tornare a posto.