De Paul a Milano, l’Udinese: «Ecco il motivo»

L’Udinese sgombera il campo dagli equivoci: ecco la nota ufficiale su Rodrigo De Paul avvistato oggi a Milano

«Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche».