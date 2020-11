De Paul: «Dybala tornerà quello di prima, mi dispiace per il momento»

Rodrigo De Paul, compagno di Nazionale e amico di Paulo Dybala, parla del momento che sta vivendo l’attaccante bianconero

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Rodrigo De Paul, compagno e amico di Paulo Dybala, ha parlato del momento dell’attaccante della Juve.

«Dybala mi è mancato in Nazionale in queste due partite, è un vero amico e un grande fuoriclasse. Mi spiace per il momento che sta attraversando ma sono certo che presto tornerà quello di prima».

