De Paul sul dualismo Messi-Ronado: «Ronaldo è un animale competitivo e un goleador incredibile. Ma Leo...»

Il centrocampista argentino ha scherzato su chi sia il più forte giocatore della storia tra Messi e Ronaldo. Le parole

Il centrocampista dell’Atletico Madrid, Rodrigo De Paul, ha rilasciato un’intervista a Infobae in cui ha parlato di molti temi tra cui la nazionale argentina, dell’amicizia con Lionel Messi e del dualismo tra lui e Cristiano Ronaldo. A seguire le sue parole.

SU RONALDO – «Cristiano dice di essere il migliore della storia? Immagino che dovrei rispondere in modo politicamente corretto, perché non voglio guai, ma penso che chiunque abbia visto un po’ di calcio o ne capisca un po’ sappia che non c’è nessuno come Messi».

SU MESSI – «Quello che ha fatto, quello che ha ottenuto, soprattutto quello che ha generato nelle persone… Non parliamo di titoli o cose del genere: la gente pagherebbe qualsiasi cosa per vederlo, per vedere come si libera di un avversario, come fa un assist. Leo è arte. L’altro è un animale competitivo, è un goleador incredibile. Ma Leo è arte».