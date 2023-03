De Roon come il vino: tanto buono quanto presente sulla tavola dell’Atalanta. I numeri

Contro il Napoli sarà presente il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon: contributo importante (anche senza Koopmeiners)

Per un Koopmeiners che starà fermo ai box contro Napoli ed Empoli, dall’altra è onnipresente il suo compagno di reparto Marten De Roon: non una novità tattica, ma pur sempre una certezza in casa Atalanta.

Quella di “Ufo Robot” è praticamente l’ennesima stagione da protagonista, nonostante sia passato tanto tempo dal suo arrivo a Bergamo nel 2015, e per quanto l’età avanzata nel mondo del calcio possa incidere non poco (31 anni), lui è come il vino: più invecchia e più migliora, non tendendo a peggiorare quel gusto che sulle tavole dell’Atalanta ha accompagnato pasti anche dal sapore europeo, non perdendo mai l’appetito.

Metafore a parte, la sola presenza di Marten De Roon non preoccupa particolarmente i nerazzurri: dalla sua parte avrà comunque Ederson che, schierato nella sua posizione originale, farà sicuramente la differenza. Individualmente però contro il Napoli l’olandese arriva con delle statistiche non indifferenti.

Escludendo Koop è colui che è stato più utilizzato dalla squadra con 1928 minuti giocati (presente l’84% dei match totali in Serie A), 66 invece la quota percentuale dei palloni sia recuperati che intercettati ai danni degli avverari, oltre che avere dalla sua l’83% di passaggi riusciti nonostante le sue caratteristiche siano più legate ad un lavoro più da fabbro. A livello di grinta non c’è da discutere: quell’aspetto che la squadra dovrà dimostrare sabato sera, indipendentemente da quale sarà il risultato finale.