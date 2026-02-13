De Roon ospite speciale a Casa Olanda per Milano Cortina 2026: il racconto visita del calciatore dell’Atalanta

Marten De Roon ospite speciale a Casa Olanda: il racconto della visita del calciatore nerazzurro per Milano Cortina 2026

La presenza di Marten de Roon a Casa Olanda, nel cuore delle iniziative dei Paesi Bassi per Milano Cortina 2026, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata del 12 febbraio. Il capitano dell’Atalanta, benemerito della Città di Bergamo e ambassador di Bergamo Città Europea dello Sport 2027, è stato accolto come ospite d’onore nella NL House, simbolo del legame tra la sua identità olandese e la sua lunga esperienza in Italia. «La visita di Marten de Roon a Casa Olanda… è stata un momento di grande ispirazione e orgoglio nazionale», si legge nel documento.

La sua partecipazione ha attirato l’attenzione dei principali media olandesi, con interviste e contenuti dedicati su NOS Sport, Eurosport e il podcast In De Waaier. De Roon ha raccontato l’emozione di vivere le Olimpiadi così vicino alla sua quotidianità italiana: «Vedere tutto questo Oranje mi fa sentire a casa, ma anche l’Italia è casa nostra», ha dichiarato, sottolineando come la sua famiglia sia ormai profondamente radicata a Bergamo. L’atmosfera olimpica, unita alla presenza massiccia di tifosi olandesi, ha reso la sua visita ancora più speciale.

Il centrocampista ha poi commentato con entusiasmo le vittorie olandesi della serata, spiegando la differenza tra vivere lo sport da tifoso e da atleta. Ha evidenziato la dedizione degli sportivi olimpici, capaci di lavorare per quattro anni su ogni dettaglio in vista dei Giochi. Non è mancato un accenno al suo futuro in Nazionale: con un sorriso, ha ammesso di coltivare ancora «un 1% di sogno» di tornare a vestire l’Oranje, magari raggiungendo un giorno le cinquanta presenze.

De Roon ha seguito da vicino anche le gare serali, dallo Short Track femminile 500m – culminato con l’oro di Velzeboer – allo Speed Skating maschile 1000m, vinto da van ’t Wout. Casa Olanda si è trasformata in un vero quartier generale orange, tra musica, dj set e celebrazioni, con un coinvolgimento crescente del pubblico. La sua partecipazione ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più vibrante, rafforzando il legame tra sport, identità e spirito olimpico.