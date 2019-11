De Rossi: «Solo il Boca poteva darmi le stesse emozioni della Roma»

De Rossi, l’ex giallorosso è amato dai tifosi del Boca e allo stesso modo lui ha trovato in Argentina la sua dimensione

Non è stata una scelta di comodo ma una scelta di cuore quella di Daniele De Rossi che dopo aver lasciato la Roma ha scelto il Boca Juniors come sua seconda casa. Tanti impedimenti fisici non gli hanno permesso di mostrare al 100% il suo valore fino all’ultima gara in cui non solo è tornato in campo ma è stato autore di una partita perfetta.

Daniele De Rossi ama il Boca e i tifosi amano lui perché in Argentina il calcio è questione di cuore e se un giocatore ci mette il cuore in ogni partita allora l’amore non può che essere preciso. «L’affetto che ti regala il pubblico è qualcosa di magico. Io vengo da una città, da un club, la Roma, dove si ama veramente la maglia. Nel mondo soltanto un altro club, un’altra tifoseria poteva regalarmi gli stessi brividi, le stesse sensazioni. Questo città è Buenos Aires, questo club è il Boca Juniors».