De Rossi post Juve Genoa: «A queste squadre puoi dargli fastidio solo in un modo. Ecco cos’ho detto a Locatelli»

L’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la Juventus

Intervenuto nel corso del postpartita di Juventus Genoa, il tecnico del Grifone, Daniele De Rossi, ha commentato così la sconfitta rimediata nel 31° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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PRESTAZIONE – «Vanno analizzate tutte le cose. Siamo stati poco aggressivi nel primo tempo. Ritardato troppe giocate. A queste squadre gli puoi dare fastidio solo se li fai girare. Nel secondo siamo stati molto più simili alla partita preparata, ma hanno meritato la vittoria».

GOL SUBITO SUBITO – «Il gol a freddo sicuramente non aiuta. Abbiamo avuto un atteggiamento passivo. La rete può disturbare. Contro squadre così forte non è facile. Non possiamo aggrapparci solo al gol subito. Il calcio è questo, ma noi abbiamo continuato a giocare e sbagliato troppo».

SALVEZZA – «La preoccupazione è sempre alta. Non siamo salvi, poi il fatto che abbiano perso Lecce, Cremonese e Cagliari è una buona notizia. Il nostro obiettivo resta sempre la salvezza. Sicuramente sono più preoccupati gli altri. Siamo consapevoli di essere una squadra che sta facendo tante partite mostrando di meritare di restare in Serie A».

LOCATELLI – «A Manuel ho detto di tenere la testa alta. A me dispiaceva vedere loro fra le lacrime. Quindi a qualcuno ho scritto, a qualcuno l’ho lasciato sbollire. Oggi sono entrato allo Stadium e ho preso l’applauso. Ho detto che le cose passano».

L’INTERVISTA COMPLETA A DE ROSSI.