De Rossi avanti con il Boca, contratto prolungato fino al 2021

De Rossi, l’ex capitano giallorosso non tornerà in Italia: contratto con il Boca prolungato fino al 2021

Daniele De Rossi rimarrà in Argentina. L’ex capitano giallorosso in forze al Boca Juniors ha infatti prolungato il suo contratto fino al 2021.

Come riporta Gazzetta.it tuttavia se poi il Boca dovesse cambiare presidente e De Rossi decidesse di annullare il contratto potrebbe farlo. De Rossi tuttavia ha deciso di firmare il rinnovo proprio per l’esperienza umana che sta vivendo e anche per l’amore che i tifosi gli hanno dimostrato fino ad oggi.