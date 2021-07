De Sciglio resta alla Juventus? Le valutazioni di Allegri

Allegri sta valutando la posizione di De Sciglio nella sua Juve. La situazione sul futuro del terzino bianconero

Si alzano le quote per la permanenza di De Sciglio alla Juve.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Allegri starebbe valutando attentamente la posizione del terzino. L’allenatore bianconero, che lo ha sempre apprezzato, potrebbe ritenerlo ancora utile per la sua Juve perché capace di giocare su entrambe le fasce. L’anno scorso il difensore laterale ex Milan aveva giocato in prestito al Lione.

