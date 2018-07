Stefan De Vrij è un nuovo calciatore dell’Inter: ecco il comunicato sul sito della società neroazzurra

Giornata di annunci per i club di Serie A, tenuto conto che il calciomercato è ufficialmente cominciato ed è possibile depositare i contratti in Lega. L’Inter ne ha di lavoro da fare in tal senso, visti i tanti colpi di mercato messi a segno dal direttore sportivo Piero Ausilio. Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah per la difesa, Radja Nainggolan in mediana, Lautaro Martinez e Matteo Politano per rinforzare l’attacco. Il difensore olandese, difenderà i colori neroazzurri per ben 5 stagioni, come si legge sul sito ufficiale del club:

«Inter comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Stefan De Vrij con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza il 30 giugno 2023. La Milano interista è ora pronta ad accogliere De Vrij: #WelcomeStefan, in bocca al lupo per questa nuova avventura in nerazzurro!». I tifosi, in visibilio, hanno inondato il profilo Twitter del Biscione con messaggi di benvenuto, ringraziandolo per il celeberrimo episodio del fallo su Maurito Icardi e chiedendo a gran voce il video di presentazione. D’altronde dopo quello dedicato al Ninja, ci si attende qualcosa di altrettanto fantasioso sul nuovo muro olandese dell’Inter.