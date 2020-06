De Zerbi: «Il Sassuolo mi ha fatto capire che sarei rimasto»

Il tecnico del Sassuolo De Zerbi, fresco di firma sul contratto, ha parlato del suo momento e della volontà di rimanere

Il futuro di De Zerbi è ancora al Sassuolo. Il tecnico ha parlato proprio di questo sulle parole del Corriere dello Sport.

«A metà maggio la società mi ha fatto capire che sarei rimasto e abbiamo cominciato a accordarci. Gli interessi? Finiamo queste dieci gare. E chiudiamo la questione aritmetica della salvezza. Non sono vecchio, ma abbastanza esperto da capire che gloria e attenzioni finiscono in cantina in poco tempo. E quindi in base al finale di stagione diremo cosa ci si aspetta da questo gruppo. Carnevalimi ha detto che Boga, Berardi e Locatelli resteranno. Queste gare sono utili a capire chi altri resterà e come sarà la prossima stagione».