De Zerbi: «Io il Ferguson del Sassuolo? Non avrei problemi ma…»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera. Queste le sue parole.

RINNOVO – «Rinnovo un segnale? Non dovevo darne, ma dovevo fare quello che mi rende felice al risveglio: sono innamorato della mia squadra e mi dà gioia allenarla. Tecnico emergente? Credo di essere uno con le idee chiare. E soprattutto di essere forte per non farmi condizionare da quello che si dice. Cerco di convincere i giocatori a fare quello in cui credo, loro mi danno risposte positive e questo mi basta: prendo la professione come passione e divertimento».

SASSUOLO A VITA – «Io Ferguson del Sassuolo? Non avrei problemi, ma sono pesante: non so se riescono a reggermi… Su cosa sono pesante? Un po’ su tutto quello che è il calcio, mentre sulla vita privata so stare al posto mio. Chiedo di non accontentarsi e di porre il lavoro in cima a tutto, anche alla famiglia».

BERARDI – «Credo che sia nel pieno della maturazione mentale, tecnica e fisica. E può fare ancora di più. Come tutti noi».