De Zerbi lascia il Sassuolo: «Ho già comunicato la mia decisione al club»

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni.

VITTORIA – «Abbiamo giocato una grande partita contro una squadra viva. Volevamo vincere con diversi gol di scarto perché crediamo ancora nel settimo posto. A pari punti, la differenza reti premia la Roma. Noi rispettiamo tutti, lo dice uno che sa cosa voglia dire retrocedere, ma nessuno ci ha regalato niente. Ed è giusto lottare per il nostro obiettivo segnando tanto».

RASPADORI – «Ha avuto un risentimento muscolare già patito dopo il Milan. Vedremo nei prossimi giorni il da farsi. Caputo è in netta ripresa e gli altri tre, Locatelli, Berardi e Ferrari stanno bene. Lo stesso vale per Consigli».

FUTURO – «Prima della partita contro il Genoa ho parlato con società e calciatori, ho comunicato loro che andrò via. È stata una scelta di testa soffertissima, non sono contento. Penso di non poter dare di più a questa squadra, abbiamo toccato il massimo. Magari con un altro allenatore, questo club può fare meglio. Rimarrò sempre riconoscente a questa società».