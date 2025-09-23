De Zerbi espulso, ma il Marsiglia batte il PSG. Che papera di Chevalier! Parigini distratti e sconfitti al Velodrome nella notte del Pallone d’Oro

Serata da incubo per il Paris Saint-Germain, che inciampa a sorpresa al Vélodrome. Con la testa forse già a Parigi e alla cerimonia del Pallone d’Oro, la squadra di Luis Enrique crolla 1-0 nel “Classique” contro un Marsiglia gagliardo e organizzato, che regala una notte di gloria al suo tecnico, Roberto De Zerbi.

A decidere la sfida è un episodio che avviene a freddo: al 5′ minuto, il difensore Nayef Aguerd sfrutta una pessima uscita del portiere parigino Chevalier su un calcio piazzato e insacca il gol che si rivelerà decisivo. Una beffa atroce per Luis Enrique, che in estate aveva scelto proprio l’ex Lille, preferendolo a Gianluigi Donnarumma. Un’ironia quasi crudele, visto che negli stessi istanti il portiere della Nazionale italiana veniva incoronato a Parigi con il Trofeo Yashin come miglior portiere della passata stagione.

Nonostante il forcing per il resto della gara, i campioni d’Europa in carica non riescono a raddrizzare il match. La scarsa mira del duo offensivo Kvaratskhelia-Ramos e le parate decisive del portiere dell’OM, Gerónimo Rulli, vanificano ogni tentativo. La squadra di De Zerbi, invece, gioca con un’intensità superiore, dimostrando di volere la vittoria più dei rivali.

Il finale è incandescente. Un De Zerbi elettrico viene espulso per proteste dopo un doppio giallo in pochi secondi. Al fischio finale, la tensione esplode anche in campo con un accenno di rissa tra i giocatori, sedato a fatica dagli staff. Per il PSG è il primo ko stagionale, una sconfitta che costa la vetta solitaria della Ligue 1. Per il Marsiglia, è la terza, pesantissima vittoria che lo rilancia al sesto posto.