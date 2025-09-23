 De Zerbi espulso, ma il Marsiglia batte il PSG. Che papera di Chevalier!
De Zerbi espulso, ma il Marsiglia batte il PSG. Che papera di Chevalier!

26 secondi ago

De Zerbi espulso, ma il Marsiglia batte il PSG. Che papera di Chevalier! Parigini distratti e sconfitti al Velodrome nella notte del Pallone d’Oro

Serata da incubo per il Paris Saint-Germain, che inciampa a sorpresa al Vélodrome. Con la testa forse già a Parigi e alla cerimonia del Pallone d’Oro, la squadra di Luis Enrique crolla 1-0 nel “Classique” contro un Marsiglia gagliardo e organizzato, che regala una notte di gloria al suo tecnico, Roberto De Zerbi.

A decidere la sfida è un episodio che avviene a freddo: al 5′ minuto, il difensore Nayef Aguerd sfrutta una pessima uscita del portiere parigino Chevalier su un calcio piazzato e insacca il gol che si rivelerà decisivo. Una beffa atroce per Luis Enrique, che in estate aveva scelto proprio l’ex Lille, preferendolo a Gianluigi Donnarumma. Un’ironia quasi crudele, visto che negli stessi istanti il portiere della Nazionale italiana veniva incoronato a Parigi con il Trofeo Yashin come miglior portiere della passata stagione.

Nonostante il forcing per il resto della gara, i campioni d’Europa in carica non riescono a raddrizzare il match. La scarsa mira del duo offensivo Kvaratskhelia-Ramos e le parate decisive del portiere dell’OM, Gerónimo Rulli, vanificano ogni tentativo. La squadra di De Zerbi, invece, gioca con un’intensità superiore, dimostrando di volere la vittoria più dei rivali.

Il finale è incandescente. Un De Zerbi elettrico viene espulso per proteste dopo un doppio giallo in pochi secondi. Al fischio finale, la tensione esplode anche in campo con un accenno di rissa tra i giocatori, sedato a fatica dagli staff. Per il PSG è il primo ko stagionale, una sconfitta che costa la vetta solitaria della Ligue 1. Per il Marsiglia, è la terza, pesantissima vittoria che lo rilancia al sesto posto.

