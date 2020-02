De Zerbi: «Sconfitta immeritata che dà fastidio. Non parlo dell’arbitro» – VIDEO

Roberto De Zerbi ha parlato in zona mista dopo la sconfitta subita dal Sassuolo contro il Parma a causa di un gol di Gervinho

(-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Roberto De Zerbi ha commentato in zona mista la sconfitta rimediata dal Sassuolo contro il Parma. Le sue parole.

SQUADRA – «Ho poco da rimproverare ai miei, se non il non aver fatto gol, essere stati un po’ imprecisi. Sapevamo che la partita era questa, dobbiamo continuare così e cercare di non farci stare troppo addosso questa sconfitta immeritata e dà fastidio».

SCONFITTA – «Ognuno deve fare quello che pensa sia il meglio per la propria vita. Non è la prima volta che perdo queste partite, con squadre che giocano così. Io ho scelto come eventualmente perdere contro queste squadre e non mi sposta, cerco di trovare la chiave per arrivare a vincerle queste partite. Noi le abbiamo anche vinte queste partite, poi ogni tanto capita di portare la palla in area 80 contro 20 e di perdere. Se si fa questa scelta bisogna capire come migliorarla ma anche accettarla»