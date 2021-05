De Zerbi Shakhtar Donetsk: ingaggio da top per strapparlo al Sassuolo

Roberto De Zerbi potrebbe lasciare l’Italia a fine stagione e accasarsi allo Shakhtar Donetsk: ingaggio da top

Roberto De Zerbi con ogni probabilità lascerà il Sassuolo a fine stagione: il tecnico, dopo anni meravigliosi in neroverde, è finito nel mirino di molti club e anche in Europa gode di ottima stima.

Come riporta il Corriere dello Sport, lo Shakhtar Donetsk vorrebbe offrire un ingaggio da top a De Zerbi per convincerlo a trasferirsi in Ucraina: 10 milioni in tre anni per il tecnico.