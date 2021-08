Primo passo falso di De Zerbi: il suo Shakhtar cade di misura

Primo passo falso di De Zerbi: il suo Shakhtar Donetsk cade di misura contro l’Oleksandriya

Arriva la prima sconfitta per Roberto De Zerbi da quando siede sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Dopo le due vittorie consecutive contro Inhulets e lviv è arrivato il primo ko nel match giocato contro l’Oleksandriya.

I padroni di casa hanno infatti portato a casa una vittoria importante grazie alle reti siglate da Tretyakov e Kovalets. A De Zerbi non è bastato il gol realizzato da Korniienko per evitare la prima sconfitta in campionato dei suoi.