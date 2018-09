Del Piero lancia la Juve: «Può vincere la Champions. CR7 come Lebron»

Alessandro Del Piero, ex bandiera della Juventus, ha parlato del cammino in Europa dei bianconeri, di Ronaldo e non solo

Lunga intervista ad Alex Del Piero sulle pagine della Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante della Juventus ha parlato della sua ex squadra che ormai ha un solo grande obiettivo: vincere la Champions League. Secondo l’ex 10 bianconero, la Juve può farcela in questa stagione: «La Juve gioca per vincere la coppa, non ci sono mezze misure». Ma cosa occorre per vincere la Coppa? «Una squadra forte e coesa, grande fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, arrivare nella migliore condizione fisica e mentale nei momenti importanti, dai quarti in poi. Non cito la fortuna, che pure serve, ma considerarla non fa parte della mentalità vincente».

Secondo Del Piero, anche Napoli, Inter e Roma hanno possibilità di dire la loro in Champions. ADP ha poi stilato la sua personale griglia di partenza: «Prima fila: Real Madrid, di diritto dato che ne ha vinte tre, anche se ha perso Ronaldo. Seconda fila, le pretendenti: Juve, City, Psg. Terza fila: Barcellona, Bayern, Liverpool». Poi la chiosa su CR7: «Con CR7 la Juve fa all in: tesi ardita, pericolosa o verosimile? Tesi ardita, perché ci sono squadre forti almeno quanto la Juve. Pericolosa, perché le aspettative sono enormi e rischiano di schiacciarti. Verosimile, perché la Champions è il grande obiettivo. Aggiungo affascinante: questa voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo, che ha dimostrato la società con un progetto così ambizioso, mi piace moltissimo. Come i miei Lakers con LeBron James».