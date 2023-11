Delio Rossi: «La Fiorentina non ha giocato peggio della Lazio. Se Immobile avesse sbagliato...»

Delio Rossi, doppio ex di Lazio e Fiorentina, ha così parlato del match che ha visto i biancocelesti vincere all’ultimo minuto

Delio Rossi ha così parlato della Fiorentina a Rai Radio 1 Sport sul ko di ieri all’Olimpico.

LE PAROLE – «Se Immobile avesse sbagliato quel rigore, magari oggi staremmo parlando di una squadra che non riesce più a vincere e di un’altra tornata grande. In un minuto, invece, è cambiato tutto. Nel primo tempo ha giocato meglio la Fiorentina, nella ripresa non ho visto i toscani giocare peggio, ma le migliori occasioni sono state della Lazio».