Deschamps su Rabiot: «Non mi aspetto delle scuse, ma parlerò con lui»

Il commissario tecnico della Francia ha parlato del ritorno in Nazionale di Rabiot

Dopo due anni di assenza, Adrien Rabiot è tornato a essere convocato dalla Francia. Del suo “caso”, ovvero del rifiuto di accettare la convocazione della Nazionale alla vigilia del Mondiale in Russia, ha parlato in conferenza il c.t. Didier Deschamps.

«Parlerò con lui come faccio con tutti i calciatori e lui non fa eccezione. Con qualcuno la chiacchierata sarà più lunga e questa cosa era nei piani, ma non vi dirò di cosa parleremo. Se vorrà potrà farlo lui, ma sarà solo una discussione tra tecnico e giocatore. Se mi aspetto delle scuse da Rabiot? Mi è già stato chiesto, dopo quello che è successo due anni fa, ma non mi sono mai aspettato delle scuse pubbliche, ufficiali o cose simili. Quello che è successo è successo e non si può tornare indietro».