Deschamps: «Vogliamo confermarci campioni anche in Qatar. Sull'Europeo...»

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato in una lunga intervista a RMC Sport: le sue dichiarazioni

EUROPEO – «Non abbiamo raggiunto un traguardo importante che ci eravamo prefissato. Siamo usciti prematuramente dalla competizione e anche se abbiamo avuto tempo e modo di digerire tutto quello che è successo ancora rimane in testa come qualcosa che non è andato come doveva. Ne 2021 abbiamo vinto dieci gare su 16 giocate. Fra i sei pareggi c’è quello contro la Svizzera che è stato un qualcosa di molto particolare».

MONDIALI 2022 – «Sarebbe difficile non essere contenti di quello che ho visto. Abbiamo ottenuto ottimi risultati, i giocatori sono consapevoli dei doveri che hanno come calciatori della Nazionale. Abbiamo l’ambizione di rimanere campioni del Mondo. Un compito reso più difficile dall’ottimo lavoro che stanno facendo le altre squadre».