Federico Di Francesco, esterno della Spal, ha commentato le voci di mercato che lo accostano al Cagliari di papà Eusebio: le sue parole

«Ci sono voci che mi accostano al Cagliari per il mercato di gennaio, ma non sono vere. Sto bene alla Spal: qui c’è un gruppo sano e ci sono i presupposti per fare un ottimo campionato. Io sono felice qui a Ferrara».