Di Francesco sul derby: «Gara sporca, mi prendo il punto. Manolas ha preso una botta»

Le parole di Di Francesco dopo lo 0-0 nel Derby della Capitale, Lazio-Roma: dall’infortunio di Manolas allo svolgimento della gara all’Olimpico

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport per commentare lo 0-0 nel derby contro la Lazio: «E’ stata una partita sporca, giocata tantissimo sulle seconde palle e all’inizio non siamo stati bravi. Ho spostato Nainggolan trequartista e siamo cresciuti tra le linee, ma non siamo stato puliti in quello che abbiamo fatto. Era una gara che poteva essere decisa da un episodio. Non era facile dopo la Champions, ci teniamo stretto questo pari con un pizzico di rammarico per il palo di Bruno Peres e la traversa di Edin Dzeko».

Prosegue e conclude Di Francesco: «Ho cambiato sistema di gioco nel secondo tempo cercando maggiormente l’ampiezza ma avremmo potuto fare meglio in superiorità numerica. Quando abbiamo cercato il cross abbiamo creato le occasioni più importanti. Infortunio Manolas? Ha preso una botta, sentiva i crampi già nel primo tempo e prima della gara aveva la febbre. Sia lui che Florenzi non erano nelle migliori condizioni alla vigilia del match. Non ha retto muscolarmente e ho cambiato. Champions? E’ una squadra più da torneo che da campionato, sono due competizioni diverse e anche oggi la gara con la Lazio l’ha dimostrato. Noi abbiamo sempre sofferto le partite sporche».