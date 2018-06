Eusebio di Francesco e la Roma, ieri, hanno rinnovato il loro matrimonio fino al 2020

Il terzo posto in campionato e la semifinale di Champions League sono valse a mister Di Francesco il rinnovo di contratto. Il tecnico della Lupa ha parlato di quello che è stato e di quello che sarà ai microfoni di Roma Tv: «Al mio arrivo nella Capitale mi sentivo a casa, oggi posso dire che ho preso la residenza. Questa conferma, per me, è importante ed è motivo di orgoglio. La società mi ha dato altro tempo per lavorare e migliorare determinati aspetti che sono mancati nella stagione che si è appena conclusa».

Quindi il tecnico prima ritorna su quanto accaduto: «E’ stata davvero un’annata straordinaria: la mancata finale di Champions resta un rimpianto». Per poi riorientare il focus sull’estate, il ritiro ed il mercato: «Qui a Trigoria abbiamo tutti gli strumenti per lavorare bene prima di partire per gli Stati Uniti. L’auspicio è che ci siano i presupposti per creare il senso di appartenenza. Acquisti? Io e Monchi ci sentiamo spesso, oggi è complicato parlare di mercato in maniera definitiva perchè il nostro ds ha delle dinamiche lavorative piuttosto particolari. Stiamo cercando di costruire una squadra competitiva, questo sì».