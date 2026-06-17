Di Francesco e il Lecce vanno avanti insieme: ufficiale il rinnovo del tecnico fino al 2028

Di Francesco Lecce avanti insieme: è stato ufficializzato il rinnovo dell’allenatore fino al 2028

Lecce news calcio: il calciomercato della squadra salentina si apre con una fondamentale e attesa conferma per il futuro del progetto tecnico. Eusebio Di Francesco resta a Lecce e rinnova ufficialmente il proprio legame con il club salentino. La dirigenza pugliese ha deciso di puntare con estrema decisione sull’esperto allenatore, scegliendo di affidare nuovamente a lui la guida della panchina giallorossa per le prossime sfide. Dopo una serie di incontri ampiamente positivi andati in scena negli scorsi giorni, le parti hanno trovato l’accordo definitivo per il rinnovo di contratto, blindando la direzione tecnica in vista dell’imminente inizio della preparazione estiva.

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La salvezza conquistata e la programmazione per il futuro

La società di via Colonnello Costadura si prepara così a vivere la seconda stagione consecutiva sotto la sapiente gestione tattica dell’ex tecnico di Roma e Sassuolo. L’allenatore abruzzese è stato uno degli assoluti e indiscussi protagonisti della preziosa salvezza conquistata sul campo dai salentini. Un traguardo sportivo sudato e festeggiato con merito all’ultima giornata di campionato, riuscendo a spuntarla in una tesissima bagarre finale contro la Cremonese. La permanenza in massima serie aveva già fatto scattare una prima opzione formale, ma le ambizioni del club si sono spinte ben oltre.

I dettagli dell’accordo e il comunicato del club

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, il club ha comunicato di aver prolungato l’accordo con il manager fino al 30 giugno 2028. Di seguito si riporta integralmente il testo diffuso dalla dirigenza per annunciare la felice conclusione dell’operazione:

“L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con l’allenatore della Prima Squadra Eusebio Di Francesco. Il tecnico, il cui contratto si era già automaticamente rinnovato fino al 30 giugno 2027 a seguito del raggiungimento della salvezza, ha sottoscritto un nuovo accordo fino al termine della stagione sportiva 2027/2028”.

Le parole di Di Francesco: gratitudine e nuovi obiettivi

All’interno della medesima nota stampa diffusa dalla società, hanno trovato spazio anche le sentite dichiarazioni dell’allenatore, pronto a ripartire con un entusiasmo persino maggiore. Il mister ha voluto esprimere a caldo la propria immensa gioia: “Sono estremamente felice di aver prolungato la mia avventura con questa società”.

Il tecnico ha poi proseguito il proprio intervento sottolineando l’importanza del supporto ricevuto dall’intero ambiente, dalla piazza fino ai vertici dirigenziali: “Ringrazio per questo attestato di stima il Presidente Saverio Sticchi Damiani, tutti i soci ed il Responsabile dell’Area Tecnica della Prima Squadra Stefano Trinchera. Le mie motivazioni saranno massime al pari di quelle del mio arrivo a Lecce. Ho ancora negli occhi la spinta dei tifosi giallorossi nell’ultima sfida casalinga con il Genoa e l’esodo di tifosi salentini al Mapei Stadium. Siamo chiamati a continuare a scrivere la storia di questo Club come abbiamo fatto nella scorsa annata, sapendo che ci sarà da soffrire, ma restando tutti uniti potremo raggiungere il traguardo”.