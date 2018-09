Di Francesco fa mea culpa: «Il modulo non ha dato risultati, ho sbagliato io. Dzeko…»

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha commentato il ko dei giallorossi in casa del Milan. Ecco le sue parole

La Roma aveva trovato il 3-3 nei minuti finali della gara con l’Atalanta ed esce sconfitta da San Siro contro il Milan all’ultimo respiro. Voleva una grande risposta Eusebio Di Francesco ma la risposta non è arrivata. Anzi, è arrivata la prima sconfitta stagionale. Il tecnico ha commentato così la gara: «Abbiamo regalato un tempo, come era già successo con l’Atalanta. Nella ripresa la squadra è cresciuta, peccato per il gol dove c’è stato un errore con una scelta di De Rossi che invece di accorciare è scappato indietro. Nel primo tempo facciamo male mentre nella ripresa miglioriamo e queste sono cose che ci devono far riflettere».

Prosegue la disamina dell’allenatore romanista: «Ci sono mancate lucidità e freschezza mentale. Modulo? Quando si fanno delle scelte sono per dare più sicurezza alla linea difensiva. Le scelte che ho fatto non hanno portato i frutti che volevo. Il risultato va accettato ma abbiamo perso per un episodio a fine gara. L’anno scorso facevamo molto meglio la fase difensiva, quest’anno non diamo più quella sensazione di compattezza. Volevo mettere un attacco più fisico con Schick. Under preferivo inserirlo durante la gara, il sistema di gioco però non ha dato le risposte giuste: ho sbagliato io. Dzeko sbuffa? Non è positivo».