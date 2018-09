Poche idee ma confuse: Di Fra, così non va!

La Roma di Eusebio Di Francesco fatica a ingranare la marcia ma ha 4 punti dopo 3 partite, come l’anno scorso

Quattro punti, un’operazione alla mano, tre moduli cambiati e ancora poche certezze: si può riassumere così l’avvio di campionato della Roma di Eusebio Di Francesco. L’allenatore non ha ancora trovato la quadra alla sua Roma ma ha ottenuto gli stessi punti della scorsa stagione. Anche lo scorso anno infatti, in una stagione che si è conclusa poi con il terzo posto, i giallorossi hanno collezionato 4 punti dopo 3 giornate. Lo scorso anno EDF però aveva dimostrato di avere idee ben più chiare: 4-3-3 di partenza, 4-2-4 a gara in corso in caso di necessità.

Gli arrivi di Pastore e N’Zonzi, l’oggetto misterioso Schick, attaccante centrale ma non esterno, hanno costretto il tecnico a rivedere i suoi piani e a passare al 4-2-3-1 contro l’Atalanta e al 3-4-1-2 contro il Milan. La Roma del primo tempo di San Siro è apparsa disorientata, incapace di prendere le misure al Milan. Nella ripresa il tecnico ha messo mano alla sua squadra e ci sono stati dei netti miglioramenti con El Shaarawy per Marcano ma il tecnico non ha ancora trovato la giusta soluzione. La Roma negli ultimi due anni ha investito tanti sugli esterni d’attacco, ieri sacrificati in panchina. Nessun dramma ma Roma è piazza esigente: la sosta arriva al momento giusto.