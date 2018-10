Di Francesco applaude: «Bella Roma, col 4-2-3-1 altra musica»

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, elogia il momento di Pellegrini e parla del modulo ideale per i giallorossi

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine del 5-0 di Champions League sul Viktoria Plzen: «Abbiamo dato continuità di gioco, la Roma mi è piaciuta molto. I centrocampisti hanno lavorato bene e siamo stati bravi a mettere subito la gara nella giusta direzione. In Champions non è mai facile, inoltre fare tanti gol è importante anche per le sorti del girone e la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. 4-2-3-1 il modulo equilibrato per la squadra? Cercavo di trovare le soluzioni giuste per questa squadra, sperimentare a Roma non è mai facile. Non volevo modificare del tutto il 4-3-3 ma ho capito che dovevo cambiare qualcosina».

Prosegue Di Francesco: «Adesso stiamo trovando le risposte giuste e cercheremo di dare continuità di gioco. Sono contento di ciò che stanno mettendo i ragazzi in campo in termini di voglia di giocare insieme». Conclude, infine, il tecnico della Roma: «Pellegrini l’ho voluto fortemente a Sassuolo, è cresciuto con me, mi auguro possa diventare più forte di Nainggolan perché sta interpretando questo ruolo nel migliore dei modi. E’ li che può far male, sa giocare in verticale e sono felicissimo per lui perché è un ragazzo che merita, a volte ha ricevuto tante critiche ingiuste. Le prestazioni e i gol gli hanno dato quelle certezze che prima non aveva».