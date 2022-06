Di Maria, è rebus con la Juventus e lui chiede ancora tempo

Di Maria chiede ancora tempo alla Juve, che però comincia a spazientirsi e a guardarsi altrove: si allontana l’argentino

La telenovela Di Maria alla Juve potrebbe finire a breve e il finale è ancora un rebus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Fideo avrebbe chiesto ancora tempo senza dare nessuna garanzia.

Juventus però vorrebbe chiudere il discorso in questa metà settimana e per questo i prossimi giorni saranno decisivi in entrambi i casi.