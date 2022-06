Di Maria Juve, proposta in stand by: la moglie non è convinta del trasferimento

La moglie di Di Maria starebbe rallentando il trasferimento del Fideo alla Juve: non sarebbe convinta di Torino

L’affare tra Di Maria e la Juve starebbe subendo una frenata dovuta ai dubbi della moglie riguardo al trasferimento a Torino.

Rispetto all’Italia la preferenza sarebbe per la Spagna o il ritorno in Argentina, anche per questo il Fideo avrebbe messo in stand by la proposta della Juventus. Lo riporta il Corriere dello Sport.