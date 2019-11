Di Marzio: «De Laurentiis sta riflettendo sul futuro di Ancelotti a Napoli»

Ancelotti e la panchina del Napoli, a breve De Laurentiis farà il bilancio dell’operato del tecnico: le parole di Gianluca Di Marzio

Interrogato sui movimenti di mercato del Napoli per gennaio, Gianluca Di Marzio ha sottolineato il fatto che Carlo Ancelotti in questo momento sia stato messo in discussione. Ecco le parole dell’esperto di mercato a Tuttomercatoweb.com.

«Per come lavora di solito a gennaio, non sarà un mercato florido. O cambi e rivoluzioni tante facce, tra chi vuole andare o ha perso gli stimoli, o capisci se ci sono altre responsabilità. Credo che l’attenzione del Napoli sia su Ancelotti sì o no, se sia l’allenatore giusto per il Napoli. Farà le sue valutazioni De Laurentiis dopo il girone Champions e poi deciderà che strategia attuare».