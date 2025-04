Di Vaio: «Siamo emozionati, è un momento storico, rinnovo Italiano? Vogliamo andare avanti con lui»

Le parole di Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, prima del calcio d’inizio della partita di Coppa Italia contro l’Empoli

Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima del calcio d’inizio di Bologna Empoli. Di seguito le sue parole.

COME STA – «Siamo emozionati come dirigenza, perché sappiamo che è un momento storico per il club e vogliamo viverci questa emozione al massimo. Dopo entrare in campo cercare di fare la nostra partita e di portare a casa questa storica finale».

COME SI GESTISCE LA PARTITA – «Non pensandoci, partendo da 0-0, rispettando al massimo l’avversario, rispettando noi stessi. Sappiamo quello che dobbiamo fare, conosciamo bene l’avversario perché è la quarta volta che lo incontriamo quest’anno. Prima di Empoli avevamo fatto due pareggi, prima della semifinale d’andata. E’ un avversario che ha dimostrato che fuori casa, durante la Coppa Italia, ha fatto delle grandi partite eliminando grandi squadre. Sono tutti segnali e tutte situazioni che dobbiamo tenere bene in mente».

IL BOLOGNA É UNA BIG – «L’abbiamo costruita giorno per giorno e in questo momento siamo arrivati a un punto in cui siamo felicissimi di quello che stiamo vivendo. Di quello che stiamo regalando alla nostra gente perché abbiamo passato momenti complicati. Siamo una realtà, secondo me, solida e importante nel nostro calcio. E questa potrebbe essere un’altra serata per considerare ancora di più la nostra squadra e il nostro club ai massimi livelli del calcio italiano».

RINNOVO ITALIANO – «Assolutamente sì, c’è la volontà di prolungare questo contratto al termine della stagione però in questo momento è inutile parlarne. C’è la volontà di sedersi insieme e programmare il futuro»