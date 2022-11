Diletta Leotta: «Scudetto? Napoli ha un Dna vincente, ma attenzione all’Atalanta»

Diletta Leotta, giornalista e presentatrice di DAZN, ha parlato della lotta scudetto in Serie A a La Gazzetta dello Sport

«In Serie A per il momento il giocatore che mi ha impressionato di più è senza dubbio Kvaratskhelia. Per la partita più bella dico Atalanta-Napoli».

NAPOLI – «Spalletti ha dato un dna vincente alla squadra e si riflette in campo la sua personalità. C’è grande sintonia in questo. Sono stato a casa sua per intervistarlo ed è stato bello sentirsi a casa. Ha fatto uscire il suo lato umano ed è molto di un allenatore».

SCUDETTO – «La Juventus sta recuperando, il Milan è sempre lì ma attenzione all’Atalanta che è una squadra forte».