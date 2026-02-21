Dimarco da record dopo Lecce Inter: nessuno come lui nelle ultime 20 stagioni di Serie A. Cosa ha fatto l’esterno nerazzurro!?

Dimarco ha segnato un record dopo Lecce Inter: nessuno come l’esterno nerazzurro nelle ultime 20 stagioni di Serie A. Cosa ha fatto

Il weekend calcistico regala una vittoria preziosissima all’Inter, che espugna il difficile campo del Via del Mare superando il Lecce con un secco 2-0. Ma la copertina della serata non è soltanto per i tre punti conquistati, bensì per il clamoroso traguardo statistico e individuale tagliato da Federico Dimarco.

Il record di Dimarco: una striscia da leggenda

L’esterno mancino nerazzurro è entrato ufficialmente nella storia del nostro campionato. Grazie all’ultimo passaggio vincente fornito in terra salentina, Dimarco è diventato il primo difensore in assoluto a fornire almeno un assist in cinque presenze consecutive nelle ultime 20 stagioni di Serie A (il dato parte dalla lontana annata 2006/07).

Un traguardo clamoroso che certifica l’importanza del giocatore cresciuto nel vivaio interista nello scacchiere tattico della squadra, trasformandolo di fatto nel principale regista offensivo della manovra sulla corsia di sinistra.

La cronaca: Mkhitaryan e Akanji piegano i salentini

La partita contro il Lecce guidato da Eusebio Di Francesco si è rivelata molto insidiosa, ma l’Inter ha saputo colpire con cinismo nei momenti cruciali. A sbloccare la gara nella ripresa ci ha pensato Henrikh Mkhitaryan. Nel finale, a chiudere definitivamente i conti e spegnere le speranze di rimonta dei padroni di casa, è arrivato il sigillo di Manuel Akanji.

Un successo vitale che permette a Cristian Chivu di sorridere, superando l’emergenza infortuni e squalifiche con una prova di grande maturità.