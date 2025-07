Diogo Jota funerali, dalla delegazione del Liverpool guidata da Slot e van Dijk ai tifosi per le strade: il racconto di una giornata di immenso dolore per la tragica scomparsa del campione

Tutto sulla celebrazione in ricordo di Diogo Jota e del fratello André Silva, scomparsi a seguito di un tragico incidente d’auto

Sotto un sole cocente, il mondo del calcio si è fermato a Gondomar, in Portogallo, per dare l’ultimo, commosso addio a Diogo Jota e a suo fratello André Silva. Migliaia di persone, tra amici, tifosi e semplici cittadini, si sono radunate attorno alla cattedrale per stringersi al dolore della famiglia, in un funerale che ha unito una piccola comunità locale ai vertici del calcio internazionale. Le strade della città, listate a lutto, sono state drappeggiate con bandiere del Portogallo e del Liverpool, accompagnate dallo striscione «You’ll Never Walk Alone», a testimonianza di un legame che la tragedia non può spezzare.

La delegazione del Liverpool, arrivata in mattinata, ha guidato l’omaggio del mondo dello sport. Il nuovo allenatore Arne Slot, il capitano Virgil van Dijk e Andy Robertson, con in mano corone di fiori, hanno varcato l’ingresso della chiesa seguiti da altri compagni di squadra, presenti e passati. A loro si sono uniti il capitano del Manchester United e compagno di nazionale, Bruno Fernandes, e tanti altri esponenti del calcio portoghese.

La cerimonia è stata toccante e straziante. La bara di Diogo, portata a spalla dagli amici più stretti e dal compagno di nazionale Rúben Neves, è entrata in chiesa tra gli applausi e il suono dei violini. Dietro di essa, la moglie Rute Cardoso, sposata solo undici giorni prima dell’incidente, sorretta nel suo immenso dolore. All’interno della piccola chiesa gremita, le note dell’inno “Il Signore è il mio pastore” cantato in portoghese hanno accompagnato le lacrime dei presenti, un ultimo, solenne saluto a un campione la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. Il silenzio parlava più delle parole, mentre l’intero paese si stringeva attorno alla famiglia, unito nel dolore.