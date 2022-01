Direttore Asl Torino: «Il Napoli deve rispettare le regole»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il direttore dell’Asl di Torino ha parlato di Juve Napoli e della situazione dei giocatori azzurri in isolamento

Carlo Picco, direttore dell’Asl di Torino, a Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto su Juve Napoli. Le dichiarazioni sulla possibilità di giocare il match dello Stadium.

DICHIARAZIONI – «C’è un provvedimento di quarantena, sappiamo tutti cosa vuol dire. La quarantena non prevede che loro vadano a giocare, ma non siamo noi tenuti a far rispettare le regole, è il Napoli che deve rispettare le regole. Se sono stati raggiunti da un provvedimento di quarantena devono stare in quarantena. Non avendo la terza dose, è così».