Djuric Cremonese: visite mediche per il nuovo attaccante dei grigiorossi. Inizia la sua avventura, tutti i dettagli

Djuric Cremonese: visite mediche per il nuovo attaccante dei grigiorossi, arrivato dal Parma. Questi gli aggiornamenti

La Cremonese batte un colpo pesante, nel vero senso della parola, per la sua prima linea. In un mercato di gennaio fatto spesso di attese, il club lombardo ha chiuso a sorpresa un’operazione lampo per regalare peso ed esperienza al proprio attacco: Milan Djuric è pronto a vestire la maglia grigiorossa. L’attaccante bosniaco è arrivato in città proprio in queste ore. La giornata di oggi, lunedì 26 gennaio, è quella decisiva: il giocatore sta svolgendo le visite mediche di rito, ultimo passaggio formale prima della firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra.

Un rinforzo d’esperienza per la salvezza

Djuric arriva a Cremona dopo una prima parte di stagione vissuta con la maglia del Parma. Con i ducali ha collezionato 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia, confermandosi un professionista esemplare ma cercando forse un minutaggio e una centralità maggiori. Il suo innesto risponde a una precisa esigenza di classifica: la Cremonese, attualmente sedicesima e invischiata nella lotta per non retrocedere, aveva bisogno di un profilo capace di fare a sportellate con le difese avversarie e di trasformare in oro i cross dalle fasce. Il classe 1990 porta in dote muscoli, centimetri e una conoscenza profonda delle dinamiche della bassa classifica.

Il fattore Nicola: si ricompone la coppia “miracolo”

L’acquisto di Djuric non è casuale, ma porta la firma indelebile di Davide Nicola. L’allenatore piemontese ha spinto fortemente per riavere ai suoi ordini il gigante di Tuzla. Le strade dei due, infatti, si incrociano nuovamente dopo l’epica esperienza alla Salernitana nella stagione 2021/2022. In quell’annata, culminata con una permanenza in A che aveva del miracoloso, Djuric fu un perno fondamentale dello scacchiere tattico di Nicola: sotto la sua guida, il bosniaco mise a referto 3 gol e 3 assist in 14 partite, risultando decisivo nel girone di ritorno. Ora la storia si ripete: Nicola chiama, Djuric risponde. La Cremonese ha il suo nuovo ariete per l’assalto alla salvezza.