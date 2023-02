Do you remember? Lazio Atalanta, Sarri alla Eriksson

Lazio-Atalanta 0-2, c’è un precedente del 1997: stesso stadio e stesso precedente. Sulla panchina della Lazio c’era Eriksson, su quella della Dea Mondonico

Lazio-Atalanta termina 0-2 e torna alla mente un identico risultato nell’altro secolo. Era il mese di ottobre del 1997 e i bergamaschi vennero all’Olimpico a espugnare nella stessa maniera il fortino biancoceleste.

Che non è un modo di dire, perché nel suo stadio la Lazio aveva infilato un filotto di 12 vittorie consecutive e tutte le serie – che siano quelle Netflix o quelle di calcio – sono a un certo punto destinate a finire.

Le critiche a Sarri non saranno certo del peso di quelle rivolte a Eriksson, reo di avere sbagliato formazione accantonando Casiraghi e Boksic dall’undici di partenza. A decidere la gara, come stasera, un gol per tempo: l’attuale mister dell’Udinese Andrea Sottil e poi Dundjerski. Non ce ne voglia quell’Atalanta di Mondonico, ma questa sembra proprio più forte.