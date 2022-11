Do you remember? Perisic, lotta tra Napoli e Juve

Do you remember? C’è stato un tempo in cui, nella lotta tra Napoli e Juve, si faceva anche il nome di Perisic: ecco perchè

Il Napoli di Spalletti è un congegno perfetto che non ha bisogno di nulla? Per adesso sì, assolutamente sì. E non solo a livello italiano, perché il percorso in Champions League è stato praticamente identico a quello registrato in campionato. Otto anni fa, esattamente in questa giornata, SportMediaset riteneva invece che i partenopei fossero in competizione con la Juventus per un giocatore della Bundesliga che poi in Italia ci sarebbe arrivato, sì, ma qualche anno dopo e in casa: Ivan Perisic.

Il croato in forza al Wolfsburg era oggetto di forte interessamento ma non era l’unico in orbita Napoli. Si facevano i nomi anche di Paul-José Mpoku dello Standard Liegi (che avrebbe poi preso il Cagliari), dello juventino Sebastian Giovinco (che sarebbe emigrato in Canada), del ventiduenne Érik Lamela (che dal Tottenham non si sarebbe spostato fino al 2021 quando è poi approdato in Spagna al Siviglia) e, infine, di Evgen Konoplyanka del Dnipro (che la Serie A non l’ha mai vista). Per la serie: i progetti (o i sogni di novembre) sono sempre di difficile realizzazione…