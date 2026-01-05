Dodò via dalla Fiorentina? Occhio all’intreccio di mercato tra Napoli e Inter! La rivelazione di Moretto e Romano sul futuro del brasiliano

Dopo aver visto sfumare la suggestiva pista che portava a Joao Cancelo, con il versatile laterale portoghese ormai a un passo dal ritorno al Barcellona dopo l’esperienza all’Al-Hilal, l’Inter è costretta a virare su obiettivi alternativi per puntellare la corsia destra. La dirigenza nerazzurra, con in testa il responsabile del mercato Piero Ausilio, deve garantire a mister Cristian Chivu un elemento di spinta capace di integrarsi subito negli schemi. Secondo quanto analizzato dai giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano sul loro canale YouTube, il nome che sta tornando prepotentemente di moda in Viale della Liberazione è quello di Dodò.

Il rapido cursore brasiliano della Fiorentina, noto per la sua abilità nel saltare l’uomo, non piace però solo a Milano. Come riferito da Moretto, il Napoli si è mosso d’anticipo, effettuando una telefonata esplorativa già prima di Capodanno. La società viola, tuttavia, è stata allertata sulla possibilità che anche la Beneamata possa palesarsi nei prossimi giorni per sondare il terreno, pur non essendoci ancora stati contatti diretti. L’affare resta comunque in salita: stando alla ricostruzione di Romano, la Fiorentina non ha “tutta questa voglia” di cedere il giocatore. Con l’insediamento dirigenziale di Fabio Paratici, la volontà del club toscano è quella di puntare forte sul classe ’98, resistendo agli assalti delle big.

LE PAROLE DI MORETTO – «Il Napoli ha chiamato prima di Capodanno per Dodo della Fiorentina. La novità è che la Fiorentina è al corrente che l’Inter potrebbe arrivare e palesarsi nei prossimi giorni. non ci sono contatti, ma potrebbe essere un’idea da tenere in considerazione».

LE PAROLE DI ROMANO – «Oggi la Fiorentina con Paratici in arrivo non ha tutta questa voglia di cedere Dodo, ma è un giocatore su cui vuole puntare».