Cancelo si allontana dall’Inter? Il Barcellona rompe gli indugi con l’Al Hilal: la mossa che ha gelato Marotta! I Blaugrana ora fanno sul serio

Arrivano aggiornamenti tutt’altro che positivi per la dirigenza di Viale della Liberazione sul fronte più caldo di gennaio. Il piano di riportare a Milano Joao Cancelo per rinforzare la rosa di Cristian Chivu rischia di naufragare definitivamente. Nonostante l’Inter avesse lavorato d’anticipo trovando una solida base d’intesa economica con l’Al-Hilal, la società saudita che ne detiene i diritti, la volontà ferrea del calciatore sta orientando l’operazione verso la Spagna.

Il talentuoso terzino portoghese, che in Italia ha già vestito le maglie di Juventus e della stessa Inter, ha sempre dato priorità assoluta al ritorno al Barcellona. I catalani, rimasti alla finestra fino a ieri, hanno deciso di affondare il colpo. Come confermato dalle indiscrezioni degli esperti Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il club blaugrana ha formalizzato la sua prima offerta ufficiale all’Al-Hilal. I dialoghi tra le parti sono entrati nella fase cruciale e il giocatore attende fiducioso l’accordo definitivo. Uno scenario che penalizza fortemente i nerazzurri: la Beneamata è ora relegata in una posizione secondaria, spettatrice interessata di una trattativa che sembra ormai sfuggire di mano.

El Barcelona mueve ficha por João Cancelo.



Primera oferta del club español al Al Hilal, tal y como adelanta @FabrizioRomano.



El lateral portugués siempre ha dado prioridad al Barcelona y ahora espera un acuerdo entre clubes.



Las negociaciones han empezado. El Inter, en… pic.twitter.com/Pu09VT9rIs — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 5, 2026

