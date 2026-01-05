Ultime Notizie
Cancelo si allontana dall’Inter? Il Barcellona rompe gli indugi con l’Al Hilal: la mossa che ha gelato Marotta! I Blaugrana ora fanno sul serio
Arrivano aggiornamenti tutt’altro che positivi per la dirigenza di Viale della Liberazione sul fronte più caldo di gennaio. Il piano di riportare a Milano Joao Cancelo per rinforzare la rosa di Cristian Chivu rischia di naufragare definitivamente. Nonostante l’Inter avesse lavorato d’anticipo trovando una solida base d’intesa economica con l’Al-Hilal, la società saudita che ne detiene i diritti, la volontà ferrea del calciatore sta orientando l’operazione verso la Spagna.
Il talentuoso terzino portoghese, che in Italia ha già vestito le maglie di Juventus e della stessa Inter, ha sempre dato priorità assoluta al ritorno al Barcellona. I catalani, rimasti alla finestra fino a ieri, hanno deciso di affondare il colpo. Come confermato dalle indiscrezioni degli esperti Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il club blaugrana ha formalizzato la sua prima offerta ufficiale all’Al-Hilal. I dialoghi tra le parti sono entrati nella fase cruciale e il giocatore attende fiducioso l’accordo definitivo. Uno scenario che penalizza fortemente i nerazzurri: la Beneamata è ora relegata in una posizione secondaria, spettatrice interessata di una trattativa che sembra ormai sfuggire di mano.
El Barcelona mueve ficha por João Cancelo.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 5, 2026
Primera oferta del club español al Al Hilal, tal y como adelanta @FabrizioRomano.
El lateral portugués siempre ha dado prioridad al Barcelona y ahora espera un acuerdo entre clubes.
Las negociaciones han empezado. El Inter, en… pic.twitter.com/Pu09VT9rIs
