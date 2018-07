L’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea potrebbe sbloccare diverse situazioni di mercato, attualmente, in stand-by

La telenovela Sarri-Chelsea, ormai, va avanti da fine campionato ma non potrà protrarsi oltre. Per un semplice motivo, il club inglese si radunerà lunedì per cominciare a preparare la nuova stagione. Aurelio De Laurentiis si sta occupando in prima persona della trattativa e, come si legge sulle pagine de Il Corriere dello Sport, c’è la possibilità che l’ex tecnico del Napoli raggiunga Londra già domani. D’altronde uno maniacale come lui nel lavoro e nella preparazione degli allenamenti, non vorrà arrivare a lunedì senza aver definito il suo futuro.

Ma c’è anche quello di altri protagonisti in gioco. Vedi Antonio Conte, Gonzalo Higuain, Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo Daniele Rugani. L’approdo di Sarri sulla panchina dei blues, infatti, potrebbe dar vita ad una vera e propria reazione a catena. Il tecnico pugliese è ai ferri corti con la società di Abramovich e la sensazione forte è che si andrà per vie legali. Il centravanti argentino è, da sempre, un pupillo del toscano, la cui cessione, insieme magari a quella del difensore centrale ex Empoli, potrebbe portare cash nelle casse della Juventus da reinvestire poi per l’acquisizione di CR7.