Higuain al Chelsea, c’è l’accordo con la Juventus

Gonzalo Higuain verso Londra, ritroverà Sarri al Chelsea: accordo con la Juventus, 60 milioni di euro la cifra del trasferimento

Gonzalo Higuain sembra esser l’indiziato numero uno per la cessione. In casa Juventus tiene banco il calciomercato estivo, sconvolto dai recenti rumors sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per una faraonica operazione. La notizia di un possibile addio del Pipita ai bianconeri dopo due stagioni e altrettanti Scudetti e Coppe Italia era già nell’aria da diverse settimane, tuttavia iniziano a piovere conferme anche sulla prossima destinazione. Il rapporto con Allegri sembrava essersi deteriorato dopo le scelte del tecnico per la finale di Tim Cup contro il Milan e da quel momento le voci sull’addio di Higuain hanno preso corpo insistentemente.

Secondo le ultime anticipazioni riferite dalla redazione di SportMediaset, infatti, Juventus e Chelsea hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Gonzalo Higuain sulla base di 60 milioni di euro. Decisivo sarà l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues visto che l’operazione verrà ufficializzata solo dopo l’insediamento dell’ex tecnico del Napoli con cui Higuain ha trovato il record di gol in Serie A. Non sarà l’unica operazione sull’asse Torino-Londra: Sarri vuole anche Daniele Rugani che ha già allenato ad Empoli. Per lui si tratterà sulla base di 30-40 milioni di euro.