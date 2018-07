Ronaldo alla Juventus, chi paga ingaggio e cartellino? Exor pronta a versare la metà dello stipendio dell’asso del Real…

Cristiano Ronaldo alla Juventus… ma chi gli paga lo stipendio? Domanda che pare legittima da parte di molti tifosi (non solo bianconeri) nelle ultime ore e che ha preso sempre più piede parallelamente alle voci che vedrebbero l’asso portoghese del Real Madrid come molto vicino alla Vecchia Signora (leggi anche: CALCIOMERCATO: JUVENTUS-RONALDO, SI PARLA DELL’ARRIVO A TORINO). Di certo l’impatto dell’acquisto di Ronaldo da parte della Juve sul bilancio sarebbe immane: oltre 100 milioni di costo del cartellino (abbassata la clausola di rescissione dell’attaccante grazie ad una scrittura privata) più 30 milioni di euro netti di ingaggio per lui per le prossime quattro o cinque stagioni. Insomma: veramente tanta roba. Di mezzo poi ovviamente i paletti del Fair Play Finanziario: la Juve è un club sì ricco, ma non ancora a livello di altri top club europei (complici ricavati del merchandising e entrate dei diritti tv non all’altezza).

Quindi, come potrebbero i bianconeri pagare cartellino e stipendio di Ronaldo? La risposta arriva stamane direttamente da molti giornali (e giornalisti esperti di bilanci): il costo del giocatore verrebbe ammortizzato a bilancio con almeno un paio di cessioni importanti (quelle di Gonzalo Higuain e Daniele Rugani al Chelsea sarebbero le più remunerative nel breve periodo a quanto pare), mentre per quanto riguarda l’ingaggio, la metà esatta (15 milioni di euro) verrebbe pagata direttamente dalla Juventus, che ha possibilità di potersi accollare al massimo quella cifra per più stagioni, mentre l’altro cinquanta per cento verrebbe pagato direttamente da Exor, la cassaforte bianconera della famiglia Agnelli. Come? Probabilmente tramite contratti di sponsorizzazione (con FCA, ex Fiat, su tutti) e diritti di immagine. Un’eventualità che può soddisfare più o meno tutti?

Leggi anche: CALCIOMERCATO: LE ULTIME NOTIZIE